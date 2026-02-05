Edirne'de Umre Dolandırıcılığı - Son Dakika
Edirne'de Umre Dolandırıcılığı

05.02.2026 22:53
Umre için para yatıran 17 kişi dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

Edirne'de umre ibadetini yerine getirmek amacıyla bir turizm firması çalışanıyla anlaşan ve kişi başı bin 350 dolar ödeme yapan 17 vatandaş, dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu.

Edirne'de kutsal toprakları ziyaret etmek için hazırlık yapan 17 kişilik grup, ödemelerini İstanbul'daki bir tur firmasının E.Ş. isimli görevlisinin banka hesabına yatırdı. İddiaya göre, 3 ay boyunca farklı tarihler verilerek oyalanan vatandaşlar, ödeme yaptıkları şahsa ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Mağdurlar adına açıklama yapan Fatma Özcan, 3 ay önce yaptıkları ödemeye rağmen muhatap bulamadıklarını belirterek, "Sürekli farklı tarihlerle bizi oyaladılar. Ne paramızı alabiliyoruz ne de bir yetkiliye ulaşabiliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Bir diğer mağdur vatandaş ise parayı zor şartlarda biriktirdiklerini dile getirerek, "Ailem gece gündüz çalıştı, ev temizliğine gitti. Sadece paramızı değil, umutlarımızı da çaldılar. Kutsal toprak hayalimizin yıkılmasına sessiz kalınmasın" ifadelerini kullandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek suç duyurusunda bulunan grubun şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - EDİRNE

