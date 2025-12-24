Edirne'de 'Vatan Şairi Akif' konseri

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Vatan Şairi Akif" konseri düzenlenecek.
Konser, yarın saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Vakıf Katılımın destek verdiği etkinliğe katılmak isteyenler biletlerini "biletinal" internet sitesi üzerinden temin edebilecek.
