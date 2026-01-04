Edirne'de Yangın Mağduru Aile Ev Talep Ediyor - Son Dakika
Edirne'de Yangın Mağduru Aile Ev Talep Ediyor

04.01.2026 15:29
Edirne'de yangında evleri yanan Kumlu ailesi, devletin yardımını bekliyor ve sadece ev istiyor.

EDİRNE'de, 3 ay önce evleri yangında ağır hasar gören Kumlu ailesi, kendilerine kapılarını açan komşularının yanında yaşıyor. Evlerinin onarılması için destek isteyen Cihat Kumlu, "Devletimizden, büyüklerimizden, evimizin sadece tadilatının yapılmasını istiyoruz. Eşya da istemiyoruz, maddi yardım da istemiyoruz. Başımızı sokacak bir evimizin olmasını istiyoruzö dedi.

Yeniimaret Mahallesi 7'nci Sokak'ta Kumlu ailesinin tek katlı evi, geçen yıl 2 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Aile komşularının yanına sığındı. Aradan geçen 3 aylık süreçte sınırlı sayıda erzak ve maddi yardım sağlandı. Denetimli serbestlik hükümlüsü baba Cihat Kumlu, evlerinin onarılması için maddi durumlarının yeterli olmadığını söyledi. Konuyla ilgili yetkili kurumlara başvurduklarını ancak taleplerine karşılık alamadıklarını dile getiren Cihat Kumlu, zor şartlarda ayakta kalmaya çalıştıklarını söyledi. Kumlu, "Geçici olarak komşularda kalıyoruz. Biz sadece evimizin olmasını istiyoruz. Üç çocukla beraber evsiz, sokakta kaldık. Devletimizden, büyüklerimizden, evimizin sadece tadilatının yapılmasını istiyoruz. Eşya da istemiyoruz, maddi yardım da istemiyoruz. Başımızı sokacak bir evimizin olmasını istiyoruz. Kış kıyamette dışarıda kaldık. Allah razı olsun, komşularda kalıyoruz ama o da bir yere kadar. Şu an kendim de hükümlü olduğumdan dolayı çalışamıyorum, denetime gidiyorum. Kamu yararına ücretsiz çalışma cezası verdiler. Sosyal yardım kuruluşlarına ikinci kez giderek, zararın karşılanması ve tadilat yapılması için yangın raporlarımı tekrar sunacağımö ifadelerini kullandı.

Deniz Kumlu da 3 çocuğuyla zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, "Çocuklarım 10, 7 ve 4 yaşında. 3 çocuğumla beraber sokakta kaldık. 2 çocuğum okula gidiyor. Büyüklerimizden evimizin tadilatı için yardım bekliyoruz, başka bir beklentimiz yokö dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

