Edirne\'de Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.İ'nin kullandığı 10 AHG 159 plakalı otomobil, Kırklareli-Edirne kara yolu Söğütlüdere köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
