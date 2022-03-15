Edirne'de yoldan çıkan beton mikseri ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de yoldan çıkan beton mikseri ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

15.03.2022 13:14
Edirne'de yoldan çıkan beton mikseri ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

Edirne'de, yoldan çıkan beton mikserinin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de, yoldan çıkan beton mikserinin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.G. idaresindeki 39 BG 598 plakalı beton mikseri, Edirne- Lalapaşa karayolunun 28. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran beton mikserinde sürücü S.G. ve yanında yolcu olarak bulunan M.G. yaralandı.

Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Beton Mikseri, Lalapaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de yoldan çıkan beton mikseri ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de yoldan çıkan beton mikseri ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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