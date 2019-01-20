Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'den Kısa Kısa

39 dakika önce

Uzunköprü Final Temel Lisesi öğrencileri, ihtiyacı olan arkadaşları için sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Edirne'den Kısa Kısa, System.String[]
Uzunköprü Final Temel Lisesi öğrencileri, ihtiyacı olan arkadaşları için sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Lise öğrencileri, proje kapsamında Uzunköprü ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencileri belirledi.

Kıyafet ve gıda yardımı toplayan öğrenciler, ihtiyacı olan öğrencilere yardımda bulundu.

Arpacı'dan Uzunköprü'de ziyaretler


Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yeni binasına taşınan Uzunköprü Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Arpacı, binada incelemelerde bulundu ve müdürlük çalışanlarıyla sohbet etti.

Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Arpacı, Küplü Şehit Öğretmen Zeki Savruk Ortaokulu ve Küplü İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde bulunan kütüphaneyi ziyaret etti.

Arpacı, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Edirne, Uzunköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma

TEM'de Çift Katlı Halk Otobüsünde Yangın Çıktı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:02:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]