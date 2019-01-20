Edirne'den Kısa Kısa

Uzunköprü
Final Temel Lisesi öğrencileri, ihtiyacı olan arkadaşları için sosyal sorumluluk projesi başlattı.
Lise öğrencileri, proje kapsamında Uzunköprü ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencileri belirledi.
Kıyafet ve gıda yardımı toplayan öğrenciler, ihtiyacı olan öğrencilere yardımda bulundu.
Arpacı'dan Uzunköprü'de ziyaretler Edirne
Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yeni binasına taşınan Uzunköprü Milli Eğitim Müdürlüğü
'nü ziyaret etti.
Arpacı, binada incelemelerde bulundu ve müdürlük çalışanlarıyla sohbet etti.
Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Öte yandan Arpacı, Küplü
Şehit Öğretmen Zeki Savruk Ortaokulu ve Küplü İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde bulunan kütüphaneyi ziyaret etti.
Arpacı, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.