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Edirne'den Kısa Kısa

1 saat önce

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Aslantatar, mesajında, Türk kadınının tarihin her evresinde aktif görevler aldığını belirtti.

Kadınlar gününü kutlayan Aslantatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ailesi, ülkesi ve milleti için yaptığı fedakarlıklarla, sosyal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız her türlü takdiri hak etmektedirler. Ne mutlu ki bize, milletçe tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız.

Toplumumuzda aile ocağının temel taşı durumundaki kadınlarımızın aile içindeki ve toplum yaşamımızdaki yerinin anlatılması ve onların karşılaştıkları sorunların doğru olarak tespit edilerek bu sorunlara çözüm üretilmesi için gereken toplum bilincinin oluşturulması amacıyla çağdaş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 8 Mart tarihi 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kutlanmaktadır."

Meriç ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinliği

Meriç Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında Süper Lig Hakemi Özgür Yankaya, öğrencilerle bir araya geldi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş Ortaokulu'nda gerçekleşen etkinlikte Yankaya'nın öğrencilere hakemlik hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

Program kapsamında Yankaya, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.


Arpacı, okullarda incelemelerde bulunarak, okul idarecilerinden bilgiler aldı.


Derse de giren Arpacı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA

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