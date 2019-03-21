Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
ilçesinde, sentetik çim yüzeyli halı saha düzenlenen törenle açıldı.
Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, törende yaptığı konuşmada halı sahanın Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı, Meriç Kaymakamlığı ve Meriç Belediyesi işbirliğiyle yapıldığını belirtti.
İlçede her alanda değişik hizmetlerin hayata geçtiğini aktaran Güngör, "İnşallah bu sene de sezonun açılması ile beraber hem köylere hem beldelere hem de ilçemize yönelik birçok hizmet devam edecek ve daha da hızlanacak.
Her birini en kısa zamanda bitirmek için yoğun gayret sarf edeceğiz. Bizim hedefimiz sizlere iyi hizmet etmek. Başta ben olmak üzere buradaki bütün bürokrasinin hedefi sizlere güzel hizmetler yapmak." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Güngör ve Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük
halı sahanın açılışını yaparak, incelemede bulundu.
Sıfır atık projesi Edirne
Sağlık Müdürlüğü'nce, projenin uygulama komisyonu toplantısı yapıldı.
Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kaynakların verimli kullanılması, çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma amacı ile başlatılan proje kapsamında komisyon oluşturuldu.
Sağlık müdürlüğüne bağlı tesislerde projenin ikinci toplantısında, Uzunköprü Devlet Hastanesi
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Furkan Güzey sunum gerçekleştirdi.
Toplantıya, Edirne Kamu Hastaneleri Başkanı Mustafa İshak Yıldırım, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Yunus Yiğit
, sağlık tesisleri sorumluları katıldı.