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Edirne'den kısa kısa

39 dakika önce

Havsa 19. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde yöresel yemek yarışması düzenlenecek.

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Havsa 19. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde yöresel yemek yarışması düzenlenecek.
Havsa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, festivalin 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.
Festival programı arasında yöresel ev yemekleri yarışmasının da yer aldığı ifade edilen açıklamada, "Havsa 19. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında, 6 Eylül'de 4. Yöresel Ev Yemekleri Yarışması yapılacak. Ev yemekleri, hamur işi ve tatlı yarışması olarak üç etaptan oluşacak. Yarışmaya katılmak isteyenler 28 Ağustos'a kadar belediyeye başvurmalıdırlar. Festivale ve yarışmaya tüm halkımız davetlidir." denildi.
-Taksinin çarptığı yaya hafif yaralandı
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Caddesi'nde Tuncer P. İdaresindeki 22 T 0104 plakalı taksi geri manevra yaptığı sırada İlhan Y'ye çarptı.
Hafif yaralanan İlhan Y. Ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kitap bağışı kampanyası
Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nce Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve kitaplığında yer almak üzere kitap bağışı kampanyası başlattı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve'nin Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirildiği anımsatıldı.
Derneğin ve kitap kahvenin yeni eğitim döneminde de öğrencilere yönelik çalışmalarına devam edeceği aktarılan açıklamada, "Açmış olduğumuz Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve'de kütüphanemizde okunmak üzere okumuş olduğunuz raflarda tozlanmış kitaplarınıza talibiz. Çocuk kitapları da kabul edilir. Bağış yapmak isteyen gönüllüler bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilir." ifadeleri kullanıldı.
Edirne, Havsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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