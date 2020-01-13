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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Mahya Dağı'na tırmandı.

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Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Mahya Dağı'na tırmandı.

EDOSK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe katılan 15 doğa sever, Yıldız Dağları'nın en yüksek zirvesi olan Mahya Dağı'na tırmandı.

Karlı zemin üzerinde 5 saatte 16 kilometre yol kat eden doğa severler, etkinliği piknikle tamamladı.

EDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Akman, yılın ilk etkinliğini eşsiz bir manzara sunan Mahyatepe'ye yaptıklarını, bölgede etkili olan kar yağışının etkinliğe ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

DOÇEK Elmalı Mahallesinde yürüdü

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Malkara'nın Elmalı Mahallesinde bir doğa yürüyüşü düzenledi.

DOÇEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elmalı Mahallesinde 52 doğa severin katılımıyla çiseleyen yağmur eşliğinde başlayan yürüyüş, Panayır Tepe'deki öğle yemeğiyle devam etti.

Doğal güzellikler arasından geçilerek devam eden yürüyüş, Elmalı'da sona erdi.

DOÇEK Başkan Yardımcısı Aylin Akalın, yürüyüşe katılan doğa severlere teşekkür ederek, gelecek hafta Gökçetepe parkurunda yürüyeceklerini belirtti.

Yıldız Dağları, Elmalı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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