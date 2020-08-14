CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Gaytancıoğlu'na teşekkür etti.

Gaytancıoğlu da Güngör'e görevinde başarı diledi.

Milletvekili Gaytancıoğlu'na ziyaretinde meclis üyeleri de eşlik etti.

Uzunköprü'de alt yapı çalışması

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçede doğal gaz ve yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede doğal gaz hattı yapım çalışmaları devam ederken diğer yandan yol yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Becan, alt ve üst yapı çalışmalarının koordineli şekilde süreceğini kaydetti.

-Müzik en büyük motivasyonu oldu

Edirne'de görme engelli İbrahim Azizoğlu, eğitim ve müziğe olan ilgisiyle hayata tutundu.

Trakya Üniversitesi tarih bölümünden mezun olduktan sonra bir kurumda santral memuru olarak çalışmaya başlayan Azizoğlu (28) hayata bakış açısıyla engelini aşmayı başardı.

Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yaşında görme yetisini tamamen kaybettiğini söyledi.

Görme engelli olarak yaşamaya başlaması sonrası müziğin hayata tutunmasında çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Azizoğlu, "İyi bir müzik dinleyicisiyim, babamdan da kurslardan da gitar çalmayı öğrendim. Müzik yaşamımda iyi bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

Azizoğlu'nun müzisyen arkadaşı Ceren Pelin Alpkaya ise müziğin evrenselliğinin tüm engelleri aşmaya yardımcı olduğunu ifade ederek, "İbrahim ile belli zamanlarda buluşup, müzik yapıyoruz. Hayata bakış açısıyla herkese örnek olabilecek biri." diye kaydetti.