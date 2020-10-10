Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karabacak'a teşekkür etti.

Karabacak da Kuran'a çalışmalarında başarı diledi.

TÜ'de "Kazananlar Kulübü" dergisinin ilk sayısı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin anlatıldığı, "Kazananlar Kulübü" dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ öğrencilerinin yazılarından oluşan dergide, Kovid-19 salgını döneminde sanal ortamda gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili çalışmalar anlatıldı.

TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, üniversiteyi daha ileriye taşıyacak çalışma ve projelere imza atmak için öğrencilerle birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Salgın döneminde yapılan çalışmaların çıkarılan dergiyle yansıtıldığını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Normal süreçte çok güzel, birbirinden değerli işlere imza atan topluluklarımız aynı başarıyı pandemi sürecinde de gösterdi. Kısıtlı imkanlara rağmen boş durmayıp kendilerini sürekli aktif tutan ve sosyal medya aracılığıyla evlerinden çıkamayan yüzlerce kişiye ulaşan topluluklarımızın gösterdiği üstün gayret gerçekten alkışı hak ediyor.

Böyle bir dergiyi üniversitemize kazandırmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tamamı üniversite öğrencileri tarafından kaleme alınan dergi, gençlere yazacakları bir mecra sunarken aynı zamanda onlara destek olma, yazma serüvenlerinde onları cesaretlendirme, tarihe not etme gibi amaçlara da hizmet ediyor. Oldukça zengin içeriğe sahip olan dergide tüm öğrenciler kendi toplulukları ile ilgili yazılar kaleme aldı. Kazananlar Kulübü dergisinin, üniversitemize yeni bir renk getireceğine inanıyorum."