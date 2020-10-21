Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti.

Tekvando antrenmanını izleyen Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Keşan'a yeni sportif alanlar kazandırdıklarını söyledi.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Yorulmadan, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği için kenetlenerek çok çalışacağız." dedi.

Keşan'da ilaçlama çalışması

Keşan ilçesinde larva oluşabilecek alanlar ilaçlandı.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler Yeni ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde inşaat, havuz ve rögarlarda çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin belirlenen periyotlarda ilaçlama yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Helvacıoğlu'ndan sağlıkçılara ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sağlık hizmetleri istasyonunu ziyaret etti.

Hehlvacıoğlu, 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonundaki ziyaretinde, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Sağlık çalışanlarının taleplerini dinleyen Helvacıoğlu, "Sağlık çalışanlarımız halkımız için fedakarca hizmet vermeye devam ediyor. Çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.