Edirne Duş Teknelerine Gizlenmiş 454 Kilo Eroin Ele Geçirildi
36 dakika önce
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen dul kabini yüklü bir TIR'da piyasa değeri yaklaşık 90 milyon 800 bin lira 454 kilogram 38 gram eroin ele geçirdi.
Edirne
'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen dul kabini yüklü bir TIR'da piyasa değeri yaklaşık 90 milyon 800 bin lira 454 kilogram 38 gram eroin ele geçirdi. TIR sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
ekipleri, Bulgaristan
'a çıkış yapacak olan bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen TIR aracı çıkış işlemleri için geldiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasından geçirildi. TIR dorsesinde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine hangara çekilen araçta yapılan aramada duş kabini teknelerinin taban kısmına gizlenmiş 454 kilogram 38 gram eroinin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alındı. İfadesinin ardından Edirne Adliyesi
'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 90 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi.
6 OPERASYONDA 834 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Trakya
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana düzenlenen 6 operasyonda toplam 834 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildiği kaydedildi. Olaylara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:36 Kaynak: DHA
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