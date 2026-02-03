Edirne Esnafından Zam Talebi Yok

(EDİRNE) - Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, esnafın sattıkları ürünlerin fiyatına zam talebinde bulunmadığını söyledi. Cingöz, "Şu ana kadar arkadaşların bizden zam talebi yok. Tüketim yok, insanların alım gücü olmadığı için insanlar dışarıda yemek yeme kültürünü de kaybetti" dedi.

Edirneli esnafın, sattıkları ürünlerin fiyatına zam talebi olmadığını kaydeden Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, şunları söyledi:

"Şu an bize gelen zam talebi yok. Kaldı ki, esnaf arkadaşlar zam talebinde bulunurlarsa da ben onları da haklı görüyorum. Girdi fiyatları, yılbaşından bu yana ciddi manada arttı. Özellikle en fazla artış ette oldu. Bir buçuk iki ayda et fiyatları yüzde 40'ın üzerinde artışa sahip oldu. Şu ana kadar arkadaşların bizden zam talebi yok. Tüketim yok, insanların alım gücü olmadığı için insanlar dışarıda yemek yeme kültürünü de kaybetti. İstanbul'da yapılan araştırmaya göre insanların yüzde 63'ü dışarıda yemek yeme kültüründen vazgeçmiş."