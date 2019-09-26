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Edirne itfaiyeciler kamera karşısına geçti, şarkı seslendirip klip çekti

31 dakika önce

İtfaiyeciler kamera karşısına geçti, şarkı seslendirip klip çektiEdirne'nin Keşan ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, itfaiyenin kuruluşunun 305'inci yıldönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle kamera karşısına geçerek, 'Yangın olur biz yangına gideriz' şarkısını seslendirdi ve klip çekti.

İtfaiyeciler kamera karşısına geçti, şarkı seslendirip klip çekti

Edirne'nin Keşan ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, itfaiyenin kuruluşunun 305'inci yıldönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle kamera karşısına geçerek, 'Yangın olur biz yangına gideriz' şarkısını seslendirdi ve klip çekti.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiyeciler, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 305'inci kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle kamera karşısına geçerek, çekilen klipte 'Yangın olur biz yangına gideriz' şarkısı seslendirildi. Klipte, Keşan İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit ve 8 itfaiyeci yer aldı. Klip, paylaşıldığı belediyenin sosyal medya hesaplarında da büyük beğeni topladı.

Keşan İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, 7 gün, 24 saat halkın can ve mal güvenliği için görev başında olduklarını belirterek, İtfaiye Müdürlüğü olarak 2 merdivenli araç, 1 arazöz, 1 su tankeri, 1 kaza kırım aracı, 1 arazi aracı ve 33 personelle sayın halkımıza hizmet vermekteyiz. Amacımız İtfaiye Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Bizim için hoş ve unutulmaz bir an oldu. Biz şarkıcılık işinde amatörüz, bizim ustalık işimiz can ve mal kurtarmaktır dedi.

Edirne itfaiyeciler kamera karşısına geçti, şarkı seslendirip klip çekti

İtfaiye, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
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