Edirne Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Edirne Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasında

20.01.2026 10:32
Muhammet Esat Nuhoğlu, AA'nın fotoğraf yarışmasında seçtiği kareleri oyladı. Oylama 15 Şubat'a kadar.

Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Nuhoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçen Nuhoğlu, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Nuhoğlu, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay" fotoğrafını tercih etti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Esat Nuhoğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

