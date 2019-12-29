Edirne'nin Sesi Gazetesi 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'nin Sesi Gazetesi 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika

Edirne'nin Sesi Gazetesi 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

6 saat önce

Edirne'de günlük yayım yapan Edirne'nin Sesi Gazetesi 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Edirne'nin Sesi Gazetesi 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, System.String[]

Edirne'de günlük yayım yapan Edirne'nin Sesi Gazetesi 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Gazetemiz imtiyaz sahibi Erdem Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, kuruluş yıl dönümlerinde tarafsız ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan yayın hayatının haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gazetelerin ekonomik açıdan dar boğazdan geçtiğini aktaran Çetin "Basın ilkeleri doğrultusunda yayıncılık anlayışıyla çıkardığımız gazetemizin 9'uncu yılını kutluyoruz. Günümüzde hızla yükselen teknolojik koşullara ayak uydurmanın yanı sıra, bu alanda iddialı konuma gelmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Erdem Çetin, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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