Edirne'nin tava ciğerinde bayram sırası - Son Dakika
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Edirne'nin tava ciğerinde bayram sırası

02.05.2022 15:57
Edirne'nin tava ciğerinde bayram sırası

Edirne'ye gelen turistler kentin ünlü lezzeti tava ciğerini tatmak için ciğercilerde kuyruk oluşturdu.

Edirne'ye gelen turistler kentin ünlü lezzeti tava ciğerini tatmak için ciğercilerde kuyruk oluşturdu.

Kentin simgesi Selimiye Camisi ve tarihi yapıları ziyaret eden yerli ve yabancı turistler daha sonra tava ciğercilere geldi.

Yoğunluk nedeniyle tava ciğercilerin önünde kuyruklar oluşurken, bazı iş yerleri ellerindeki ciğerin tükenmesi nedeniyle turistleri diğer ciğercilere yönlendirildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine Edirne'nin tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle bolca turist çektiğini söyledi.

Bayramın ilk günü yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandığını belirten Dinar, şunları kaydetti:

"Bir tarafta Bulgar turistler, bir tarafta Yunan turistler bir tarafta ise yurt içinden gelen hemşehrilerimiz var. Onları ağırlamaya çalışıyoruz ama yetişemiyoruz. Bayram bereketi yaşıyoruz, tatlı bir telaşımız var. Edirne usulü tava ciğer dünyanın hiçbir tarafında yok. Trakya'da yetişen danaların ciğerini ince ince doğruyoruz. Bol sudan geçirdikten sonra kızgın yağda 'caz cuz yöntemiyle' 60 saniyede pişiriyoruz. Dünyanın en hızlı pişen yöresel yiyeceklerinden biri tava ciğer. Tabii tava ciğerin olmazsa olmazı biberidir."

İstanbul'dan gelen Faruk Turan da tava ciğerin tadını çok sevdiğini ve başka yerde bulamadığını anlattı.

Tava ciğer yiyebilmek için uzun süre kuyrukta beklediğini ifade eden Turan, herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini dile getirdi.

Selahattin Gündüz ise İstanbul'a yakın olması nedeniyle bayram tatilinde Edirne'yi seçtiklerini ifade etti. Ailesiyle kentteki tarihi yapıları gezdiğini belirten Gündüz, tava ciğerin tadına baktıktan sonra İstanbul'a döneceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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