Edirne OSB'lerde Yatırımlar Başlıyor

02.01.2026 14:48
Edirne Valisi Sezer, organize sanayi bölgelerine büyük yatırımların başladığını ve istihdam artışını müjdeledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne genelinde kurulum ve tahsis süreçleri devam eden organize sanayi bölgelerine (OSB) büyük firmaların yatırım için gelmeye başladığını, bu yatırımların kentte istihdam sorununu önemli ölçüde çözeceğini söyledi.

Sezer, Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Sezer, köylerde sıcak asfalt yapımının yanı sıra sulama ve altyapı yatırımlarının yeni yılda da devam edeceğini kaydetti.

Edirne merkez ile Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde kurulan OSB'lere özel önem verdiklerini vurgulayan Sezer, "Yeşil sanayi kuşağı" hedefi doğrultusunda planlanan sanayi bölgelerinde önemli bir aşamaya gelindiğini ifade etti.

Keşan Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük ölçekli yatırımların başladığını belirten Sezer, bölgede 600 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçecek büyük bir firmanın bulunduğunu, doluluk oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi.

Bu yatırımların yalnızca mavi yakalı değil, kalifiye ve beyaz yakalı istihdamı da kapsadığını dile getiren Sezer, "Buradaki işsizlik problemini çözeceğiz. Kalifiye, beyaz yakalı, okuyan evlatlarımızın da mühendis olarak çalışabilecekleri bir istihdam alanı oluşturuyoruz." dedi.

Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde de yılbaşından önce önemli bir tahsis gerçekleştirildiğini aktaran Sezer, mart ayında netleşmesi beklenen yeni yatırımın hayata geçmesi halinde bunun Edirne tarihinin en büyük yatırımı olacağını ifade etti.

Merkez OSB'de ise yabancı sermayeli bir firmaya yer tahsisi yapıldığını belirten Sezer, yılbaşından önce bu yatırım için ödeneğin geldiğini, OSB'ler aracılığıyla Edirne'ye yaklaşık 1 milyar liralık nakit akışı sağlandığını aktardı.

Yatırım süreçlerinin ortak akılla yürütüldüğünü vurgulayan Sezer, amaçlarının Edirne'ye tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırmak olduğunu kaydetti.

Edirne'nin aynı zamanda bir turizm kenti olduğunu da hatırlatan Sezer, sahil bölgelerinde halk plajlarının hizmete sunulacağını, köylerde ve sahillerde kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin verilmediğini ve bu konuda önemli bir azalma sağlandığını ifade etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'ye ve köylere daha fazla yatırım gelmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, il Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İl Genel Meclisi Üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

