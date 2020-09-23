Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin dergisi yayın hayatına başladı - Son Dakika

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin dergisi yayın hayatına başladı

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği yayın organı "ETTDERGİ" yayın hayatına başladı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği yayın organı "ETTDERGİ" yayın hayatına başladı. Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu, Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Doç. Dr. Bülent Yıldırım, Dr. Filiz Çağman, Dr. Nilüfer Bayatlı ve Altay Bayatlı'nın danışma kurulunda yer aldığı dergi ilk sayısıyla okuyucu ile buluştu. İlk sayısında yurtiçi ve yurtdışından çeşitli akademisyenlerin makalelerinin yer aldığı dergi 6 ayda bir okuyucusuyla buluşacak. Derneğin ilk bülten yayınını 8 sayfalık bir bültenle 1966 yılında yaptığı belirtildi.

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