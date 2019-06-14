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Edirne Ticaret Borsası

4 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,476 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,476 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 2 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,299, en yüksek 1,476 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek
Buğday1.2991,476
Arpa
1,1371,161
Kanola2.0272,031
Koyun9,00013,150
Kuzu17,00020,000
Süt kuzusu18,40020,300
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:18 Kaynak: AA
Edirne, Ekonomi
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