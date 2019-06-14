Edirne Ticaret Borsası
4 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,476 liradan satıldı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:18 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,476 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 2 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,299, en yüksek 1,476 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
| En düşük
| En yüksek
|Buğday
|1.299
|1,476
|Arpa
|1,137
|1,161
|Kanola
|2.027
|2,031
|Koyun
|9,000
|13,150
|Kuzu
|17,000
|20,000
| Süt kuzusu
|18,400
|20,300
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