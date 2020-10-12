Edirne Valisi Canalp: "Veliler okuldaki uygulamaları takip etsinler ve rahat olsunlar" - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, velilerin çocuklarını rahatça okula gönderebileceklerini belirtti.

Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların faaliyete başlamasıyla beraber pandemiye yönelik alınan tedbirlerin öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Ebeveynlerin çocuklarını okula gönderirken okullarda tedbirlerin en üst seviyede alınmasını istediğini belirten Canalp, "Bu çerçeve içerisinde Edirne'deki 296 okulumuzun tamamına birer dezenfeksiyon paspası ve okullar için sürekli dezenfekte edecek sırt pulverizatörleri temin ettik. Yine bütün okullarımıza Trakya Üniversitesinde üretmiş olduğumuz dezenfektan ihtiyaç duydukları kadar ücretsiz olarak vermeye devam edeceğiz." dedi.

Canalp, okullarda "Hijyen nöbetçisi" uygulamasını başlattıklarını, nöbetçi öğrencinin gerektiğinde arkadaşlarına uyarıda bulunarak sınıftaki bilinç düzeyini canlı ve diri tutacağını ifade etti.

Okullarda her sınıf için havalandırma planı hazırladıklarını belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Periyodik saatlerde havanın sıcaklığına bağlı olarak bütün okullarımızda sınıflarımız çizelgeye bağlı olarak mutlaka havalandırma işlemine tabi tutulmuş olacak. Biz pandemi sürecini bütün Edirneliler olarak, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, belediyeler, İl Özel İdaresi olarak bugüne kadar çok başarılı bir şekilde götürdük ve yönettik. Ben şundan eminim ki Edirne'deki okulların açılmasıyla beraber bu süreci yine hep beraber el birliğiyle iyi şekilde yöneteceğiz. Veliler, evlatlarını okula gönderme noktasında okuldaki uygulamaları takip etsinler ve rahat olsunlar. Evlatlarımızı okula göndermekten, onları eğitim haklarını iyi şekilde kullanabilmekten mahrum bırakmayalım."