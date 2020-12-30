Edirne Valisi Canalp: "Yeni yılın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" - Son Dakika

Edirne Valisi Canalp: "Yeni yılın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum"

30.12.2020 15:49
Edirne Valisi Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canalp, mesajında her yeni yılın başarı, güzellik ve mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Edirne'nin 2021 yılında da her alanda gelişmesi için yeni projeler üretip vatandaşların talepleri doğrultusunda devletin tüm imkanlarını sunmaya devam edeceklerini ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Yeni yıla siz değerli Edirneli hemşerilerimle birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yeni yılın, önceki yıllardan daha bereketli daha huzurlu ve mutluluk içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması en büyük temennimizdir. Dilerim, yeni yılda her günümüz, bir öncekinden çok daha huzurlu, çok daha güzel olsun, her günümüz yaşam sevinciyle dolsun.

Umutlarımız, beklentilerimiz ve ulaşmak için çaba gösterdiğimiz hedeflerimiz, gelecekle aramızda en güçlü bağdır. Geleceğe olan umudumuzu ve inancımızı her zaman canlı ve diri tutmalı, daha iyiye ulaşmak için çok çalışmalı, çok çaba göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle yarınların bugünden, yeni yılın eski yıldan daha iyi olmasını diliyor, 2021 yılının başta, hizmet etmekten büyük bir onur duyduğum değerli Edirneliler'e, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, aziz vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Ekrem Canalp, Yeni Yıl, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Canalp: 'Yeni yılın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum' - Son Dakika


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