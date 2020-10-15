Edirnekapı'da üst geçitten D-100'e atlayan kişi öldü - Son Dakika

EDİRNEKAPI'da üst geçitten D-100 Karayolu 'na atlayan kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle, karayolunun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay saat 11.30 sıralarında Edirnekapı D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddialara göre Gürkan S. (39) isimli kişi bir süre üst geçitte vakit geçirdikten sonra karayoluna atladı. Gürkan S. o sırada yoldan geçen Orhan Yalçın yönetimindeki 34 GJ 8185 plakalı otomobilin üzerine düşerek yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı Gürkan S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri trafiği tek şeritten vererek olay yerinde inceleme yaptı. Gürkan S.'nin cenazesi yapılan inlemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"ARACIN TAMPONUNA ORDANDA YERE DÜŞTÜ"Otomobil sahibi Orhan Yalçın, "Aşağı atlayarak intihar etti. Benim aracın tamponuna oradan da yere düştü. Sonra durdum baktım ki adam hareketsiz olarak yerde yatıyor. Daha sonra ambulansa ve polise haber verdik. Hayatını kaybetti" dedi.

- İstanbul