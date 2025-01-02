Edirnekari Sanatı Geleceğe Taşınıyor

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

(KIRKLARELİ)- Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip Edirnekari sanatı, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) yer alan Nevin Erbil Atölyesi'nde gelecek kuşaklara aktarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Edirnekari sanatçısı Yaşar Saltık önderliğinde gerçekleştirilen kursta, kursiyerler bu sanatın temel tekniklerini ve süsleme motiflerini öğreniyor.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) yer alan Nevin Erbil Atölyesi'nde gerçekleştirilen Edirnekari kursu, yaklaşık 600 yıllık sanatın gelecek kuşaklara aktarılmasına olanak sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Edirnekari sanatçısı Yaşar Saltık önderliğinde gerçekleştirilen kursta kursiyerler, bu köklü sanatın inceliklerini detaylı bir şekilde öğreniyor. Kursiyerlerin çalıştıkları motifler arasında Lüleburgaz'ın Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Kadı Ali Camii, Avcı Mehmet Çeşmesi gibi kültürel hazinelerinde kullanılan motifler de yer alıyor.

"Üretilen motifleri sonraki kuşaklara tanıtmaya çalışıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Edirnekari sanatçısı Yaşar Saltık, şunları söyledi:

"Edirnekari, geleneksel Osmanlı el sanatı. Edirne'nin başkent olduğu dönemde ustalar tarafından üretilmiş bir el sanatı. Ahşap üzerine geleneksel motiflerin çalışıldığı bir el sanatı. Lüleburgaz'da bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz. Ahşap üzerine geleneksel motiflerle özellikle Lüleburgaz'a ait motifleri işliyoruz. Yaşadığımız şehrin değerlerini ön plana çıkarmak gibi bir meselemiz var. Son 2 yıldan beri iki defa 'Lüleburgaz Motifleri' sergisi yaparak bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Kadı Ali Camii, Avcı Mehmet Çeşmesi ve Lüleburgazla ilgili kitaplardan derlediğimiz motifleri çalışarak sunduk. 30'a yakın motif çıkardık. Özellikle Kadı Ali Camii'nin, Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbesini çalıştık, dua kubbesini çalıştık, kervansarayı çalıştık, şadırvandaki lale, sümbül, karanfil gibi motifleri çalıştık. Lüleburgaz'da var olan, üretilen motifleri sonraki kuşaklara tanıtmaya çalışıyoruz."