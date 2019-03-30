Edirneli Esnaf Fatih'in Doğum Gününde Helva Dağıttı

Edirneli esnaf, Fatih Sultan Mehmet'i doğumunun 587. yılı dolayısıyla Selimiye Meydanı'nda heykelinin bulunduğu alanda deva-i misk helvası dağıttı.

Edirneli esnaf, Fatih Sultan Mehmet'i doğumunun 587. yılı dolayısıyla Selimiye Meydanı'nda heykelinin bulunduğu alanda deva-i misk helvası dağıttı.



Fatih Heykeli ve Şahi Topları Sergi Alanı'nda toplanan esnaf, vatandaşların da katılımıyla Edirne doğumlu, Fatih Sultan Mehmet için dua etti.





Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Edirneli Mehmet"i hayırla andıklarını söyledi.





Çağ açıp çağ kapayan Fatih'in, Edirneliler için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dinar, "Bugün büyük imparator, büyük komutan, büyük insanın doğumunun 587. yılı. 587 yıl önce bir güneş doğuyor. Hemşehrimiz Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de yetişerek tüm dünyayı değiştiriyor. Biz de bugün onu doğum gününde anmak için helva dağıtıyoruz. Onun hemşehrisi olmak bizleri çok duygulandırıyor. Allah mekanını cennet etsin. Onun torunları olarak izinden gitmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Esnaf Arif Meriç de Fatih'in anısına padişah macunu olarak da bilinen deva-i misk helvası dağıttıklarını dile getirdi.



Fatih Sultan Mehmet'i Edirneliler olarak hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Meriç, "Fatih Sultan Mehmet'in büyük bir devlet adamı. Bugün onun yönetim anlayışına, hayat görüşüne tüm dünyanın ihtiyacı var. Bizler hemşehrileri olmaktan büyük onur duyuyoruz." dedi.

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