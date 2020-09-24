Edirneli hayırsever kadına il sağlık müdüründen plaket - Son Dakika

Edirneli hayırsever kadına il sağlık müdüründen plaket

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine merhum eşi Bünyamin Avcı adına bağış yapan Şükriye Avcı'ya, Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Edirneli hayırsever kadına il sağlık müdüründen plaket, System.String[]

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine merhum eşi Bünyamin Avcı adına bağış yapan Şükriye Avcı'ya, Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Edirneli hayırsever Şükriye Avcı, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yalçın Ay ile görüşerek vefat eden eşi Bünyamin Avcı adına bağış yapmak istediğini belirtti.

Hastane yönetimi tarafından belirlenen, palyatif bakım servisinin ihtiyaçları hayırsever Şükriye Avcı hanımefendi tarafından kısa sürede temin edilerek yetkililere teslim edilmiştir. Şükriye Avcı hanımefendi yaptığı yardımdan dolayı çok mutlu ve huzurlu olduğunu belirtmiştir.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine bağış yaparak palyatif servisinin ihtiyaçlarının temininde destek veren Şükriye Avcı'ya teşekkür plaketini takdim eden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım; yapılan bağışın Hastaneye bugüne kadar yapılan en yüksek bağış olduğunu belirterek, "Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu süreçte hayırsever vatandaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmek bizi daha da güçlendiriyor. Hastanemize göstermiş olduğu destek ve hassasiyetten dolayı hayırsever Şükriye Hanımefendi'ye yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesile ile gerek çok değerli bağışçımız Şükriye Avcı hanımefendiye sağladıkları kolaylık gerekse pandemi süresince özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı başta Hastane Başhekimimiz Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız" dedi. - EDİRNE

İl Sağlık Müdürü, Bünyamin Avcı, Hastane, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirneli hayırsever kadına il sağlık müdüründen plaket - Son Dakika

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