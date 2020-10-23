Edirneli öğrenciler matematik yarışmasında dünya 1'incisi oldu - Son Dakika

TED Edirne Koleji öğrencileri Alper Atlı ve Rüzgar Öztürk, dünyanın önemli matematik yarışmalarından "Caribou Matematik Yarışması"nda dünya 1'incisi oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, başarılı öğrenciler Atlı ve Öztürk, İngilizce ve Fransızca olarak online ortamda düzenlenen yarışmaya katıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin katıldığı yarışmada Atlı ve Öztürk, kendi kategorilerinde birinci olmayı başardı.

Rüzgar Öztürk, dünya sıralamasında ilk yüzde 2'lik, Alper Atlı da ilk yüzde 6'lık dilimde yer aldı.