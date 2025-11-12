Edremit Belediyesi, Sağanak Yağışlara Karşı Önlemlerini Artırdı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, ilçe genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Önlemleri artıran ekipler, menfezler ve mazgalları temizleyerek, olası taşkın ve su baskınlarının önüne geçiyor.

Edremit Belediyesi ekipleri, meteorolojinin etkili yağış uyarısının ardından yağmur sularının birikmesini önlemek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. İlçe genelinde maddi zarar ve yaşanabilecek olumsuzlukları engelleme adına 7 gün 24 saat görevde olan belediyeye bağlı ekipler, yağmur sonrası çevre temizliğini de sağlıyor.

Ekipler özellikle su birikintisi riski taşıyan ana arterler, cadde ve sokaklardaki menfez ve mazgalların da yağmur suyu tahliyesinin aksamaması için kontrolünü sağlıyor.

Edremit Belediyesi, vatandaşların yağmur nedeniyle oluşabilecek aksaklıklar ile karşılaşması durumunda 444 85 10 numaralı iletişim hattını kullanarak belediyeye bildirebileceklerini duyurdu.