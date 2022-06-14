Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu - Son Dakika
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Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu

14.06.2022 17:12
Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu

Edremit'te Türk Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü büyük bir coşku içinde kutlanıyor.

Edremit'te Türk Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü büyük bir coşku içinde kutlanıyor.

İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç'un teşkilat mensuplarıyla birlikte Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel'i ziyaret etmesi sonrası Koç, yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kutlamaları kabul etti.

Sırasıyla Kaymakam Ahmet Odabaş ile pasta kesen jandarma personelinden sonra Ömer Koç'u İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın ve Edremit Bölge Trafik Amir vekil Erol Aslan ziyaret ederek yıldönümlerini kutladı.

Bu arada çeşitli yerlerde açılan stantlarda ise jandarmanın çalışmaları ile ilgili broşür dağıldı bilgiler verildi. Vatandaş ve çocuklar ise en çok ilgiyi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarına göstermeleri dikkat çekti. - BALIKESİR

Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu
Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu
Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu
Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu
Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu
Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu
Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu

YORUMLAR
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Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Kahramanmaraş'ta, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu Kahramanmaraş'ta, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu
Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te Jandarma'nın 183. kuruluş yıldönümü coşkusu - Son Dakika

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