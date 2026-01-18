Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Cami Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 ABA 658 plakalı kapalı kasa kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Son Dakika › 3-sayfa › Edremit'te Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
