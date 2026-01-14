Efe İnanç: Gençler için fırsat maçları - Son Dakika
Efe İnanç: Gençler için fırsat maçları

14.01.2026 23:39
Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü İnanç, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası genç oyunculara vurgu yaptı.

BEYOĞLU Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç, "Mağlubiyetten sonra tebrik almak bardağın dolu tarafı. Diğer dolu tarafı da iyi mücadele ettik. Genç oyuncularımız için bu maç bir fırsattı. Onlarla omuz omuza mücadeleye girmek önemli. Hücum ve savunmada doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Bugün savunma anlamında daha iyiydik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Bizler için fırsat maçları" dedi.

Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç değerlendirmelerde bulundu. Genç oyuncular için bu maçın bir fırsat olduğunu belirten Efe İnanç, "Mağlubiyetten sonra tebrik almak bardağın dolu tarafı. Diğer dolu tarafı da iyi mücadele ettik. Genç oyuncularımız için bu maç bir fırsattı. Onlarla omuz omuza mücadeleye girmek önemli. Hücum ve savunmada doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Bugün savunma anlamında daha iyiydik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Bizler için fırsat maçları. Talisca veya Fred ile ikili mücadeleye girdiklerinde nasıl reaksiyon verdikleri anlamında önemli maçtı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TAKIMI GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Kulübün daha ileriye gitmesi için takımı geliştirmeleri gerektiğini aktaran İnanç, "Takımı geliştirmemiz gerekiyor. Oyuncu kayıplarımız var. Kulübün mali durumu da durmadan transfer yapmaya uygun değil. Hem yetiştirici hem yarışmacı olmak istiyoruz. Bize katkı verebilecek her oyuncuyla kulübü geliştirmek hedefimiz. Oyuncularım Göztepe, Keçiören ve Fenerbahçe maçlarında önemli performans gösterdi. Kulübün ilerlemesi için kaliteyi artırmamız lazım. Ligde de şu an istediğimiz konumda değiliz. Umarım bunu da ilerleyen zamanda sağlarız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

