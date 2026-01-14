Efe İnanç: Gençler için güzel bir fırsat

Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç, Fenerbahçe maçında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Genç oyuncularımız için bir fırsattı. Hücum ve savunmada doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Bugün savunma anlamında daha iyiydik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun Beyoğlu takımında oynayan gençleri tebrik etmesinin hatırlatılması üzerine, "Mağlubiyetten sonra tebrik almak şu an Fenerbahçe teknik direktöründen duymak bardağın dolu tarafı. Diğer dolu tarafı da iyi mücadele ettik. Genç oyuncularımız için bir fırsattı. Onlarla omuz omuza mücadeleye girmek önemli. Hücum ve savunmada doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Bugün savunma anlamında daha iyiydik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Bizler için fırsat maçları. Talisca veya Fred ile ikili mücadele girdiklerinde nasıl reaksiyon verdikleri anlamında önemli maçtı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hem yetiştirici hem yarışmacı olmak istiyoruz"

İnanç, hedefleriyle ilgili soruya ise, "2. ve 3. Lig'ler için sancılı bir süreç. Takımı geliştirmemiz gerekiyor. Oyuncu kayıplarımız var. Kulübün mali durumu da durmadan transfer yapmaya uygun değil. Hem yetiştirici hem yarışmacı olmak istiyoruz. Bize katkı verebilecek her oyuncuyla kulübü geliştirmek hedefimiz. Oyuncularım Göztepe, Keçiören ve Fenerbahçe maçlarında önemli performans gösterdi. Kulübün ilerlemesi için kaliteyi artırmamız lazım. Ligde de şu an istediğimiz konumda değiliz. Umarım bunu da ilerleyen zamanda sağlarız" diye konuştu. - İSTANBUL