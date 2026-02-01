AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Pakistan'ın Belucistan eyaletinde menfur bir terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Efkan Ala'dan Pakistan'a Taziye Mesajı - Son Dakika
