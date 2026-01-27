Eflani'de Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Eflani'de Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Eflani\'de Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
27.01.2026 10:18
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangın, 2 katlı evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çukurgelik köyünde 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden köy muhtarı ve eşi, kendi imkanlarıyla evden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eflani ve Safranbolu belediyeleri itfaiyesi ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Eflani Kaymakamı Ömer Bulut ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eflani'de Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Eflani'de Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
