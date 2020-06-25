Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı - Son Dakika

Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı

Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.

Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.

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Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Eflani Kaymakamı Burak Öz, il genel meclis üyeleri Ahmet Koç ve Mesut Aydın, Özel İdare Müdürü Hüseyin Acar, birlik müdürü İlhan Korkut, birlik memuru Hasan Aktar ve köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Öz, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Vefa Sosyal Destek gruplarınca özellikle 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara maaş ve ödemelerinin ulaştırılması ile diğer ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hizmet eden muhtarlara teşekkür etti.

Kovid-19 sürecinde sergilenmesi gereken birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirten Öz, bu süreçte vatandaşlara yapılan hizmetin de ayrı bir anlam kazandığını kaydetti.

Birliğin 2019 yılı faaliyetleri ile 2019 yılı kesin hesabı görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine Bostancı Köyü Muhtarı Vasfi Karagözoğlu ve Paşabey Köyü Muhtarı Zühtü Öztürk seçildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ahmet Koç, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı - Son Dakika

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