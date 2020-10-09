Eflani küçük sanayi sitesine kavuşuyor - Son Dakika

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, geçen hafta ihalesi yapılan Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin bir yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin uzunca bir çalışma sonucunda, geçen hafta ihalesinin yapıldığını söyledi.

İhalenin Karabüklü bir firma tarafından 6 milyon 724 bin liraya alındığını belirten Ertuğrul, "Önümüzdeki hafta burada ilk kazmayı vuracağız. İnşaatımız 1 yıl sürecek. 2021 ekim ayı sonunda teslim alacağız. Küçük sanayi sitemiz, diğer masraflarla birlikte 8 milyon 500 bin liraya mal olacak. Projemiz Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekli. BAKKA'dan 2 milyon 500 bin lira hibe desteği verilecek. Geriye kalan 6 milyon liraya yakın ödenek de belediyemiz tarafından karşılanacak." ifadesini kullandı.

Ertuğrul, sanayi sitesinde 4 bloktan oluşan, 24 dükkan olacağını kaydederek, dükkanların 7 metre genişliğinde ve 5 buçuk metre yüksekliğinde olacağını anlattı.

12 dükkanın 15 metre, 12 dükkanın ise 20 metre derinliğinde olacağını dile getirten Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Klasik sanayi sitelerinden farklı olarak her dükkanın 2 cephesi olacak. Sanayinin çevresi yol ve otoparklarla çevrili olacak. Hava sirkülasyonu ve güneş ışığı alma durumunun gözönünde tutulduğu örnek bir proje olacak. Benim yurt dışında gördüğüm ve oradan esinlendiğim bir proje. Bittiğinde örnek gösterilecek. Esnaflarımızdan çok büyük teveccüh ve talep var. Buraya öncelikle sanayi esnafını almayı planlıyoruz. Yeteri kadar talep olmazsa da bütün vatandaşlara açık olarak ihale ile vatandaşların istifadesine sunmayı planlıyoruz."

Ertuğrul, Eflani Belediyesi olarak küçük sanayi sitesi projesinin, BAKKA destekli yaptıkları üçüncü proje olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl yaptığımız ikinci proje. Daha önceki projede belediyenin performansının önemi olduğunu düşünüyorum. Proje tamamlandığında, Eflanimizin yüz akı olacak bir proje gerçekleşmiş olacak." diye konuştu.