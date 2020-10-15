Eflani, sentetik yüzeyli kapalı halı sahaya kavuşuyor - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde yapımı devam eden sentetik yüzeyli kapalı halı saha bir ay içinde tamamlanacak.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, uzun yıllardan bu yana Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören gençlerin özellikle kış aylarında spor yapma ihtiyacını karşılamak için kapalı halı saha taleplerinin olduğunu söyledi.

Eflani'de eğitim gören öğrencilerin yüzde 80'inin köylerden taşımalı sistemle geldiğini belirten Ertuğrul, "Kısıtlı zaman nedeniyle öğrencilerimiz buradaki spor sahalarından faydalanma şansları bulunmamaktaydı. Özellikle kış aylarında teneffüslerde ve öğle arasında spor yapabilecekleri bir alana ihtiyaçları vardı. Bu serzenişleri Gençlik ve Spor Bakanımıza ilettik. Bakanımız talimat verdi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından ödenek çıkarıldı." dedi.

Ertuğrul, Eflani Belediyesi olarak işin inşaat ve işletme bölümünü üstlendiklerini anlatarak, "Bir ay önce ihaleye çıktı. Bugün çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yarın temeli atılacak. Bir ay içinde burada gençlerimiz spor yapma imkanına kavuşacaklar. Hizmetin yapılmasına vesile olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sentetik yüzeyli kapalı halı saha inşaatını 578 bin lira bedelle ihale ettiklerini ifade eden Ertuğrul, "KDV'siyle 680 bin liraya mal olacak. Yaklaşık 600 bin lira civarında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı katkıda bulunacak. Üzerindeki diğer masrafları da belediye olarak biz karşılayacağız. Eflani'mize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.