Son Dakika Haberleri: Eflani'ye sentetik çim saha yapılacak
Son Dakika Spor Eflani'ye sentetik çim saha yapılacak

Eflani'ye sentetik çim saha yapılacak

37 dakika önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde kapalı sentetik çim saha yapılacak.

Eflani'ye sentetik çim saha yapılacak, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde kapalı sentetik çim saha yapılacak.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, sentetik çim sahanın Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesine 44 metre uzunluğunda 22 metre genişliğinde yapılacağını söyledi.

İlçede bulunan 3 okulda bine yakın öğrencinin olduğunu belirten Ertuğrul, "Bu öğrencilerin yüzde 80'i taşımalı sistemle okullarına geliyorlar. Özellikle bu taşımalı sistemle eğitim alan gençlerimizin ihtiyacına cevap verecek halı sahamız önemli bir eksikliği giderecek. Sevgili gençlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

Ertuğrul, halı saha yapılması konusunu Gençlik ve Spor Bakanlığında takip eden ve gerçekleşmesine vesile olan AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Karabük, Eflani, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Önce keşif yaptı sonra 5 metre yükseklikten koşarak atladı!
Dünya Askeri Oyunları'nda Rıza Kayaalp şampiyon oldu Asker selamı yüzünden tepki gösterilen Merih Demiral için Juventus'tan açıklama: Herkes ifade özgürlüğüne sahip Galatasaraylı Belhanda'dan 'özür' açıklaması: Yaşananlardan dolayı özür dilerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eflani'ye sentetik çim saha yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]