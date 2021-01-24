Efsane dizi Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan yaşamını yitirdi - Son Dakika

Efsane dizi Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan yaşamını yitirdi

24.01.2021 20:40
Efsane dizi Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan yaşamını yitirdi, System.String[]

En çok izlenen yabancı dizilerden biri olan Lost'ta, Danielle Rousseau karakterine hayat veren oyuncu ve şarkıcı Mira Furlan, Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir döneme damga vuran Lost dizisinin hayranlarına kötü haber. Danielle Rousseau karakteriyle tanınan Hırvat oyuncu ve şarkıcı Mira Furlan 65 yaşında hayatını kaybetti.

"ONUN MİRASINI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Furlan'ın Batı Nil Virüsü'nün yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiğini açıklayan ailesi "O iyilik, güç ve şefkatle dolu bir kadındı. Los Angelas'taki evinde, ailesi ile birlikte huzur içinde yaşamını yitirdi. Hepimiz onun hayatını ve mirasını sürdürmeye devam edeceğiz. Onun her zaman burada, bizimle olacağını bileceğiz" dedi.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Ana konağın vahşi kuşlar olduğu Batı Nil Virüsü, sivrisinek sokması ile bulaşan bir tür viral enfeksiyondur. Culex cinsi sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan hastalık, kişiden kişiye direkt olarak bulaşmaz. Kirli sularda, foseptiklerde üreyen bu türe ait sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler. Ülkemizde de var olduğu bilinen Culex türü sivrisineklerin bulaştırdığı virüs özellikle atlar ve insanlar üzerinde etkilidir. Potansiyel olarak insan yaşamını tehdit eden Batı Nil Enfeksiyonu, pek çok nörolojik semptoma yol açar.

Efsane dizi Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan yaşamını yitirdi

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Son Dakika Magazin Efsane dizi Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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