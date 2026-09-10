Efsane film “Şabanoğlu Şaban” geri dönüyor! Başrolde bu kez Ali Sunal var

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “Şabanoğlu Şaban” için devam filmi geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 1977 yapımı efsane filmin yeni versiyonunda başrolü bu kez Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal üstlenecek. Böylece “Şaban” karakteri, ikinci kuşak Sunal tarafından beyazperdeye taşınacak.

İKİNCİ KUŞAK SUNAL DÖNEMİ

Poll Films’in patronu Polat Yağcı ile Arzu Film’in sahibi Ferdi Eğilmez’in ortaklığında hayata geçirilecek “Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban” filminin ay sonunda sete çıkması planlanıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturacak. Oyuncu kadrosu için görüşmeler ise devam ediyor.

ŞABAN'I BU KEZ OĞLU CANLANDIRACAK

Kemal Sunal’ın 1977 yılında hayat verdiği Şaban karakteri, Türk sinemasının en unutulmaz tiplemeleri arasında yer alıyor. Yeni filmde ise bu ikonik karakterin devam hikâyesi, Ali Sunal’ın başrolünde beyazperdeye aktarılacak.

Böylece Kemal Sunal’ın sinemada iz bırakan karakterlerinden biri, yıllar sonra oğlu Ali Sunal tarafından yeniden hayat bulacak.

EFSANE FİLMİN DEVAMI ÇEKİLECEK

Ertem Eğilmez yönetmenliğinde çekilen 1977 yapımı “Şabanoğlu Şaban”da Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının önemli isimleri rol almıştı.

Yeni filmle birlikte Yeşilçam’ın kült komedilerinden biri, ikinci kuşak Sunal’ın başrolünde yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.