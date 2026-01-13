Efsane Futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Efsane Futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu Vefat Etti

Efsane Futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu Vefat Etti
13.01.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'ın efsanevi ismi Ayfer Elmastaşoğlu, 81 yaşında sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

ALTAY'ın unutulmaz futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aktif futbol kariyerinin tamamını 1961-76 yılları arasında Altay'da geçiren, daha sonra siyah-beyazlı kulüpte teknik direktörlük görevi de üstlenen Ayfer Elmastaşoğlu, Altay çatısı altında Türkiye Kupası'nı 1967'de futbolcu, 1980'de teknik direktör olarak kaldırmıştı. Efsane ismin vefatı siyah-beyazlı camiada yasa neden oldu.

Elmastaşoğlu'nun cenazesinin bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Urla Zeytinalan Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Altay ve Galatasaray'da oynamış milli futbolcu Ayhan Elmastaşoğlu'nun kardeşi olan Ayfer Elmastaşoğlu, Altay formasıyla 324 lig maçında 60 gol kaydetti. Üç kez A Milli Takım formasını giyen Elmastaşoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda 7 yaşından beri Altaylı olduğunu, 10 yaşında kulüpte lisans çıkardığını dile getirmişti.

KULÜPTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Altay Spor Kulübü, efsane futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefatı sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün efsane kaptanlarından Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Büyük Altay'a futbolcu ve teknik direktör olarak uzun yıllar hizmet etmiş, kulübümüzün kazandığı iki Türkiye Kupası'nda imzası bulunan ve A Milli Takım forması giyerek camiamızı onurlandıran Ayfer Elmastaşoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza, sevenlerine ve Türk Spor Camiası'na başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane Futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:01:19. #7.11#
SON DAKİKA: Efsane Futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.