Efsane Futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu Vefat Etti

ALTAY'ın unutulmaz futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aktif futbol kariyerinin tamamını 1961-76 yılları arasında Altay'da geçiren, daha sonra siyah-beyazlı kulüpte teknik direktörlük görevi de üstlenen Ayfer Elmastaşoğlu, Altay çatısı altında Türkiye Kupası'nı 1967'de futbolcu, 1980'de teknik direktör olarak kaldırmıştı. Efsane ismin vefatı siyah-beyazlı camiada yasa neden oldu.

Elmastaşoğlu'nun cenazesinin bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Urla Zeytinalan Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Altay ve Galatasaray'da oynamış milli futbolcu Ayhan Elmastaşoğlu'nun kardeşi olan Ayfer Elmastaşoğlu, Altay formasıyla 324 lig maçında 60 gol kaydetti. Üç kez A Milli Takım formasını giyen Elmastaşoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda 7 yaşından beri Altaylı olduğunu, 10 yaşında kulüpte lisans çıkardığını dile getirmişti.

KULÜPTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Altay Spor Kulübü, efsane futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefatı sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün efsane kaptanlarından Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Büyük Altay'a futbolcu ve teknik direktör olarak uzun yıllar hizmet etmiş, kulübümüzün kazandığı iki Türkiye Kupası'nda imzası bulunan ve A Milli Takım forması giyerek camiamızı onurlandıran Ayfer Elmastaşoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza, sevenlerine ve Türk Spor Camiası'na başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."