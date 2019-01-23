Son Dakika Haberleri: Efsane Gerçek Oluyor

Efsane Gerçek Oluyor

1 saat önce

Efsane gerçek oluyor Efsanedeki suyu Amasya'ya yeniden taşıyacaklar Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir: "Ferhat gibi su getireceğiz"AMASYA - Dünyaca ünlü Ferhat ile Şirin efsanesinin yaşandığı Amasya'da efsanede adı geçen suyun çıktığı alandan şehre 2 bin yıl sonra yeniden su getirmek...

Efsane gerçek oluyor
Efsanedeki suyu Amasya'ya yeniden taşıyacaklar
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir:
"Ferhat gibi su getireceğiz"

AMASYA - Dünyaca ünlü Ferhat ile Şirin efsanesinin yaşandığı Amasya'da efsanede adı geçen suyun çıktığı alandan şehre 2 bin yıl sonra yeniden su getirmek için kollar sıvandı.
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, 2 bin yıl önce kanallarla Kırkgöz mevkisinden şehre ulaştırılan suyu, yeniden şehre getireceklerini söyledi. Özdemir, "Tarihte Ferhat'ın dağları delerek getirdiği suyu biz bugünkü teknolojiyle, şartlarla tekrar şehrimizle buluşturacağız. Yeşilırmak'a akan suyu toparlayıp kullanacağız" dedi.
Saniyede 120 litre kapasiteli suyun bir yıl içinde yapılacak içme suyu hattı çalışmaları sonucu şehrin güney cephesindeki Küçük Sanayi Sitesi, Helvacı, Koza, Karasenir, Tugay ve Hacılar Meydanı bölgelerinin ihtiyacı için kullanılacağını anlatan Başkan Özdemir, aynı zamanda Değirmendere Barajı'ndan temin edilecek saniyede 150 litre kapasiteli içme suyunun da şehrin kuzey cephesinin ihtiyacı için kullanılacağını söyledi.
Özdemir, iki projenin devreye girmesiyle birlikte 2040 yılına kadar içme suyu probleminin yaşanmayacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

Cafer Özdemir, Amasya, Genel
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