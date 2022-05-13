Efsane oyun ve film serisi Netflix'e geliyor! İşte ilk fragman - Son Dakika
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Efsane oyun ve film serisi Netflix'e geliyor! İşte ilk fragman

13.05.2022 08:26
Efsane oyun ve film serisi Netflix'e geliyor! İşte ilk fragman

Netflix, Resident Evil dizisinden ilk fragmanı paylaştı. Oyun ve film olarak kült hale gelen Resident Evil dizisi nasıl olacak?

Yılların efsane oyun serisi Resident Evil, Netflix dizisi oldu. Yayın devi tarafından paylaşılan son fragman, Resident Evil'ın canlı çekim (live action) bir dizi olacağını gösterdi. Peki Netflix'e gelecek Resident Evil dizisi ne zaman yayınlanacak, Resident Evil dizisi konusu ne?

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Resident Evil dizisi için fragman paylaşıldı

Netflix, meşhur oyunlarını dizi ve film haline getirmeye devam ediyor. Yayın devinin son uyarlaması Capcom'un hayatta kalma serisi Resident Evil'ı ele alıyor. İlk sezonu sekiz bölüm olacak dizi, 14 Temmuz'da ise Netflix'te prömiyer yapacak.

Residen Evil konusu gizli tutuldu, ancak fragman, dizinin iki zaman çizelgesi arasına bölüneceğini ortaya koyuyor. 2022'de geçen sahneler, Jade'in babası ve kız kardeşi Billy ile New Raccoon City'ye taşındığını, 2036'da geçen sahneler ise Jade'in kıyamet sonrası Londra'yı keşfetmesini ele alıyor.

Resident Evil oyun serisine bağlı kalan dizi, New Raccoon City'yi yöneten Umbrella Corporation'ın tehlikeli sırlarını açığa çıkarmak isteyen Jade'in hikayesini kapsıyor. Yeni dizinin yönetmen koltuğunda ise Supernatural dizisinin yazar-yapımcısı olan Andrew Dabb oturuyor.

"2036, ölümcül bir virüsün küresel kıyamete yol açmasından 14 yıl sonra Jade Wesker; kana susamış, enfekte ve çılgın yaratıklar tarafından istila edilen dünyada hayatta kalmak için savaşıyor. Bu mutlak katliamda Jade, New Raccoon City'deki geçmişi, babasının Umbrella Corporation ile olan tüyler ürpertici bağlantılarını ve kız kardeşi Billie'nin başına gelenleri araştırıyor."

Evil is coming. The RESIDENT EVIL teaser drops tomorrow pic.twitter.com/H2xQmEmmXz

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 11, 2022

Resident Evil dizisinin kadrosu da merak uyandırıyor. Serideki ana düşmanlardan biri olan Albert Wesker'i Lance Reddick canlandırıyor. Tamara Smart ve Ella Balinska ise Wesker'in kızı Jade'in gençlik ve yaşlılık hallerinde yer alıyor.

Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti ve Turlough Convery gibi diğer isimleri se açıklanmayan roller ile oyuncu kadrosunu tamamlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
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Resident Evil, Netflix, oyunlar, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Efsane oyun ve film serisi Netflix'e geliyor! İşte ilk fragman - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsane oyun ve film serisi Netflix'e geliyor! İşte ilk fragman - Son Dakika
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