Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika

Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.