Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'ndeki deprem
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Ege Denizi'ndeki deprem

1 saat önce

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ilçede olumsuzluğa yol açmadığını bildirdi.

Ege Denizi'ndeki deprem, System.String[]

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ilçede olumsuzluğa yol açmadığını bildirdi.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 23.20'de Datça ilçesi açıklarında kaydedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını belirterek, "An itibarıyla depremden kaynaklı olumsuz durum bilgisi gelmedi." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), depremin merkez üssünün Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenmişti.

Ege Denizi, Deprem, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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