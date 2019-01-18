Son Dakika Haberleri: Ege Kupası Finalinde Türkiye ile İspanya Karşılaşacak

Ege Kupası Finalinde Türkiye ile İspanya Karşılaşacak

11 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 20'ncisi düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası'nda yarın final heyecanı yaşanacak.

Ege Kupası Finalinde Türkiye ile İspanya Karşılaşacak, System.String[]


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 20'ncisi düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası'nda yarın final heyecanı yaşanacak. 

Son olarak İngiltere'yi 2-1 yenen Türkiye ile B Grubu'ndaki iki maçını da kazanan İspanya, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak. B Grubu'nda Makedonya ile 1-1 berabere kalan Türkiye B Takımı, grubunu ikinci sırada tamamlamasına rağmen 2019 Ege Kupası Turnuvası statüsü gereği üçüncülük maçı oynayamayacak. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda İngiltere ile Rusya saat 12.00'de Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda üçüncülük maçında karşılaşacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:26 Kaynak: DHA

Spor
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