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Ege'nin gururu basketbolcular Senato'da ödüllendirildi

1 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Senato toplantısında, Türkiye Basketbol Federasyonu 2. Ligine çıkan EÜ Gençlik ve Spor Kulübünün sporcularıyla antrenörlerine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından ödül verildi.

Ege'nin gururu basketbolcular Senato'da ödüllendirildi, System.String[]
Ege Üniversitesi (EÜ) Senato toplantısında, Türkiye Basketbol Federasyonu 2. Ligine çıkan EÜ Gençlik ve Spor Kulübünün sporcularıyla antrenörlerine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından ödül verildi. Rektör Budak, "Parçası olmaktan gurur duyduğum takımımızın elde ettiği başarı gururumuz oldu. Sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı Yeni Senato Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, genel sekreter ve senato üyeleri katılırken, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ise konuk oldu. Rektör Budak, son senatodan bu yana üniversitedeki gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından İZKA Genel Sekreteri Yavuz, kurumun çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Daha sonra, EÜ İnsan Kaynakları Koordinatörü Doç. Dr. Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü bir sunum yaptı.

Başarılı sporculara ödül

Toplantıda, Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne çıkan EÜ Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımının sporcuları ve antrenörlerine Rektör Budak tarafından ödül verildi. Rektör Budak, "Yeniden yapılandırdığımız Gençlik ve Spor Kulübümüz farklı branşlarda önemli başarılar elde etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle spor tesislerimizi yeniledik. Ayrıca sporcularımıza verdiğimiz desteklerimiz sürüyor. Parçası olmaktan gurur duyduğum basketbol takımımızın elde ettiği başarı gururumuz oldu. Sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:46 Kaynak: İHA
basketbol, Necdet Budak, Ege Üniversitesi, Spor
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