Ege Tok, Kaykay Finalinde Şampiyon Oldu

Kaliforniya Amatör Kaykay Ligi (CASL) Finali'nde yarışan Ege Tok, birinci oldu.

Türkiye Kaykay Federasyonunun açıklamasına göre Florida eyaletinin Jacksonville kentindeki CASL final etabında Türkiye'yi, ikiz kaykaycılar Efe ve Ege Tok temsil etti.

Finalde sergilediği başarılı performansla öne çıkan Ege Tok, "open-advanced" kategorisinde, "vert/bowl" disiplininde şampiyonluğa ulaştı.

Federasyon başkanı Fahrettin Yıldız da yarışları yerinde izledi.

Organizasyonun final etabına katılacak sporcular, ABD'de yıl boyunca farklı bölgelerde düzenlenen müsabakalarla belirleniyor.